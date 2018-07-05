Они требуют внесения изменений в бюджет

Под зданием Верховной Рады несколько сотен шахтеров требуют внесения изменений в бюджет.

Об этом сообщает Укринформ.

Они требуют принять законопроект №8362, которым предлагается увеличить расходы госбюджета на 2018 год по бюджетной программе "Осуществление мер по обеспечению отечественного производства угольной продукции и дальнейшего реформирования сектора угольной промышленности" на 2800,0 млн грн.







Участники акции держат в руках плакаты с лозунгами, в частности, "Нет закрытию шахт!", "Хватит говорить - пора действовать!", "Законопроект №8362 спасет угольную отрасль" и флаги соответствующих территориальных организаций по защите прав шахтеров.

По словам митингующих, они приехали с Донбасса, Волыни и Львовщины.

Тем временем возле Рады усилена охрана - правопорядок обеспечивают несколько сотен полицейских и нацгвардейцев.

Напомним, министерство энергетики и угольной промышленности обещает погасить долги по зарплате шахтерам до конца года. Предложение правительства об изменениях в государственный бюджет должен поддержать бюджетный комитет и парламент.