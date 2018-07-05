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Депутаты приняли закон о независимых набсоветах в госбанках

Депутаты приняли закон о независимых набсоветах в госбанках
Фото: vin.gov.ua

Шесть из девяти членов наблюдательных советов должны быть независимыми

05.07.18 745
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В четверг, 5 июля, Верховная Рада приняла законопроект №8331-д о реформе корпоративного управления государственными банками. За него проголосовали 263 народных депутата. Об этом сообщает пресс-служба парламента

Законом предусмотрено, что наблюдательный совет государственного банка должен состоять из девяти членов, из которых шесть членов должны быть независимыми, а три члена представлять президента, Кабмин и Верховную Раду.

Для определения претендентов на должности членов наблюдательного совета государственного банка Кабмин формирует конкурсную комиссию, в состав которой входят один представитель от президента, три представителя от правительства и один представитель Верховной Рады.

Законом также предусмотрен исчерпывающий перечень оснований, по которым члены наблюдательного совета могут досрочного прекратить свои полномочия или быть временно отстранены.

Напомним, 20 марта Верховная Рада отклонила подобный правительственный законопроект №7180, которым предлагалось внести изменения в систему управления государственными банками.

 

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