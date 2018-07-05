Суд разрешил Жебривскому быть аудитором НАБУ

Верховный суд Украины отказал в открытии производства по иску активистов на назначение президентом Петром Порошенко Павла Жебривского на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия коррупции.

"Верховный суд даже не захотел рассматривать дело и сразу принял, что активисты не имеют права обращаться в суд, чтобы оспорить указ президента. Суд сослался на то, что дело не может рассматриваться в административном суде, и вопреки части 6 статьи 170 кодекса не указал, в какой именно суд в таком случае следует обращаться", - подчеркнули в Центре.

По словам юриста ЦПК Виталия Цокура, отказ в открытии производства является грубым нарушением и украинского, и международного законодательства и "может свидетельствовать о политической ангажированности судей".

"Центр противодействия коррупции обжалует это решение сначала в Большой палате Верховного суда, а при необходимости и в Европейском суде по правам человека", - сообщил юрист.

Напомним, ряд общественных организаций подали в суд на президента Петра Порошенко за якобы незаконное назначение на должность аудитора НАБУ Павла Жебривского.

Среди истцов - Центр противодействия коррупции, Transparency International Украина и Автомайдан.