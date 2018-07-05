В парламенте не хватило голосов для обновления Центризбиркома

По словам спикера, некоторые фракции не готовы сейчас рассматривать этот вопрос

Верховная Рада не смогла приступить к назначению новых челнов Центральной избирательной комиссии в связи с нехваткой голосов. Об этом сообщает LB.ua.

Спикер Андрей Парубий в ходе утреннего заседания поставил на рейтинговое голосование вопрос об увольнении и назначении членов ЦИК, но соответствующее предложение поддержали только 189 депутатов

"Мы видим, что нет голосов для рассмотрения вопроса формирования новой ЦИК... Таким образом, мы не можем войти в процесс рассмотрения этого важного вопроса", - отметил Парубий.

Он также добавил, что вчера несколько глав фракций сообщили ему о неготовности на данный момент рассматривать этот вопрос.

"Отставка действующей комиссии и реформирование новой может привести к коллапсу подготовки к выборам", - резюмировал спикер.

Напомним, в июне 2014 года завершился срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017 года - еще одного члена комиссии.

23 января Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центризбиркома. В списке кандидатов присутствуют 14 фамилий.