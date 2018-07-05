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Главная » Страна » Рада вернулась к вопросу кастрации

Рада вернулась к вопросу кастрации

Рада вернулась к вопросу кастрации
Фото: УНИАН

В парламент подали доработанный законопроект

05.07.18 361
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После доработки в парламент снова подали законопроект №6607 о введении Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы малолетних.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила юрист Анна Маляр.

По ее словам, законопроект, который объединил депутатов разных политических взглядов, поможет защищать детей от половых преступлений.

В случае принятия законопроекта, будет создан реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего. Лиц, поступающих на работу в детские учреждения, будут проверять через этот реестр.

Также усилится ответственность за половые преступления против детей.

Кроме этого, введут химическую кастрацию как "добровольное мероприятие медицинского характера".

"А здесь уже надо объяснения. Химическая кастрация - это уколы и таблетки, которые имеют определенное время действия (то есть это не пожизненно). Согласно законопроекту, химическая кастрация может применяться только к лицам больным педофилией. Факт болезни подтверждает психиатр", - написала Маляр.

Также сообщается, что законопроект разделяет лиц, осужденных за половые преступления против детей, на две группы: здоровые и больные педофилией. Здоровые будут отбывать наказание в соответствии с приговором. А больные педофилией будут иметь возможность часть срока наказания добровольно заменить химической кастрацией.

Напомним, впервые Рада отказалась от введения химической кастрации педофилов в 2010 году. С тех пор законопроекты на эту тему подавались в парламент несколько раз, но ни один не был одобрен окончательно.

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