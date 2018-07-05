Белый дом требует выдачи российских граждан

Вашингтон считает 13 граждан РФ причастными к вмешательству в президентские выборы и добивается их выдачи

В США настаивают на выдаче Россией своих 13 граждан, которые, по мнению Вашингтона, причастны к вмешательству в президентские выборы в 2016 году. Об этом заявил сенатор от штата Луизина Джон Кеннеди по итогам своей поездки в Россию в составе делегации американских конгрессменов, передает Интерфакс-Украина.

"Если бы Россия пошла нам навстречу и выдала этих людей США с тем, чтобы они могли предстать перед американским судом, то российские власти увидели бы, что доказательства вины этих людей есть", - сказал Кеннеди.

Он отметил, что если Россия продолжит свои действия во время предстоящих выборов в конгресс в ноябре этого года, реакция США будет незамедлительной.

"При этом мы предупредили наших собеседников: если Россия продолжит вмешиваться во внутренние дела США и сделает это на ноябрьских выборах в Конгресс, наша реакция будет мгновенной и очень жесткой", - добавил он.

Напоминаем, что ранее министерство юстиции США выдвинуло обвинение 13 российским гражданам, в рамках расследования дела о вмешательстве России в выборы.