Фракция БПП отказалась голосовать до обновления ЦИК

Фракция БПП в Верховной Раде отказалась голосовать за законопроекты до обновления состава Центризбиркома. Об этом заявил глава фракции Артур Герасимов после получасового перерыва.

"То, что произошло в сессионном зале, четко показало, кто за реформы, а кто против. Поэтому мы требуем срочно вернуться к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК. До результативного решения этого вопроса мы считаем, что ВР не имеет никакого морального права рассматривать любой другой законопроект", - сказал Герасимов с трибуны Верховной Рады.

В свою очередь представители других фракций заявили, что обновление состава ЦИК зависит только от президента.

"Пусть президент внесет 13 кандидатур на 13 должностей и Рада примет решение за 30 секунд", - заявил депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев.

После этого спикер Рады Андрей Парубий объявил перерыв и заявил, что немедленно созывает совещание и пригласил всех глав фракций к себе в кабинет.

Напомним, в июне 2014 года завершился срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017 года - еще одного члена комиссии.

23 января Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центризбиркома. В списке кандидатов присутствуют 14 фамилий, хотя вакантных мест в ЦИК всего 13.

5 июля Верховная Рада попыталась приступить к назначению новых челнов Центральной избирательной комиссии, но соответствующее предложение поддержали только 189 депутатов.