Британия требует от России больше данных об отравлении Скрипалей

В Британии считают, что Россия еще может исправить ошибку

Великобритания требует от России больше подробностей об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра безопасности Великобритании Бена Уоллеса.

"Британия требует от России предоставить больше деталей об атаке с нервно-паралитическим веществом "Новичок" на бывшего двойного агента и его дочь после того, как еще двое британских граждан отравились таким же веществом", - говорится в сообщении.

По словам министра, Россия еще может исправить свою ошибку, рассказав, что произошло и что они сделали.

Уоллес также добавил, что еще ждет звонка из России.

Напомним, британская полиция подозревает в причастности к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии двух человек, которые сейчас скрываются в России.

Полиция считает результаты расследования "огромным прорывом". По версии следствия, двое подозреваемых, имена которых не называются, сбежали в РФ на протяжении 24 часов после неудавшегося покушения.