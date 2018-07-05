Верит в победу и готов идти до конца: сестра впервые за четыре года встретилась с Сенцовым

В четверг, 5 июля, в колонии "Белый медведь" с украинским режиссером Олегом Сенцовым, незаконно осужденным в РФ, впервые за четыре года встретилась его сестра Наталья Каплан. Об этом она рассказала Громадському.

"Я была на свидании с Олегом Сенцовым, проговорили мы с ним два часа. Это было краткосрочное свидание, Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см, за время голодовки он потерял 15 кг", - рассказала Каплан.

По ее словам, Сенцов благодарен за поддержку, но просит не забывать и о других политзаключенных.

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"Он очень благодарен, что так много действий вокруг его имени, что люди не опускают руки и продолжают бороться. Но в то же время он очень разочарован, что очень мало внимания другим политзаключенным, и считает, что если уволят его одного, это будет полный провал", - сказала она.

Сенцов просит всех, кто приезжает к нему в Лабытнанги, чтобы ездили не к нему, а к другим политзаключенных, за которых он борется.

"В частности, он просит Людмилу Денисову, независимых врачей, которые пытались к нему приехать, консулов, владыку Климента, чтобы они приезжали к другим политзаключенных, чтобы о них никто не забывал", - сообщила Каплан .

Она также рассказала, что состояние здоровье Сенцова постоянно меняется, но "ничего критичного нет".

"Вчера ему было очень плохо, сегодня - нормально. На свидание он пришел сам. Состояние ухудшается к вечеру. Говорит, что ему сейчас гораздо легче. Самый тяжелый период - первые три недели голодания. Сейчас ему ставят капельницы. Без них он бы уже не выжил. Прекращать голодовку он не собирается. Сказал, что пойдет до конца и верит в победу. Настроен оптимистично, верит, что это не просто так. И верит в победу", - добавила сестра режиссера.

Сенцов в заключении смотрит телевизор, пишет, редактирует свои старые записи. Он также просит не отправлять ему книги, которых у него очень много.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.