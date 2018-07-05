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Главная » Страна » МИД назвал приговор Балуху расправой за патриотизм
Освобождение заложников Кремля

МИД назвал приговор Балуху расправой за патриотизм

МИД назвал приговор Балуху расправой за патриотизм
Владимир Балух / Фото: crimeahrg.org

Украинское внешнеполитическое ведомство осудило приговор украинскому активисту

05.07.18 8
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Министерство иностранных дел Украины выразило свой протест РФ в связи с вынесением приговора украинскому активисту Владимиру Балуху, который был задержан в аннексированном Крыму. Об этом заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в микроблоге Twitter.

"Расправа оккупанта. 5 лет за патриотизм. Абсолютно своевольный и незаконный "приговор" В.Балуху. Выражаем протест РФ", - написала она.

Напомним, Владимира Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту - три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу.

6 декабря Балуху выдвинули обвинение по новой статье – якобы за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Активиста обвиняют в якобы избиении начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко. Балух заявляет, что это Ткаченко напал на него. Прокуратура просила для украинца по этому делу 4 годалишения свободы в колонии общего режима. 

5 июля 2018 года Оккупационный "Раздольненский районный суд" в Крыму приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. грн).

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