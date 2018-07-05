Порошенко подписал закон о нацбезопасности

В документ определен курс Украины в НАТО и ЕС

Президент Петр Порошенко подписал закон "О национальной безопасности". Об этом он сообщил в Twitter.

"Подписал закон "О национальной безопасности". Мы твердо подчеркиваем курс Украины в НАТО и ЕС, решительность наших действий в модернизации сектора обороны и безопасности. Подтверждаем, что украинский народ четко определился со своим будущим - в кругу европейских народов", - подчеркнул глава государства.

Напомним, 21 июня Верховная Рада приняла закон "О национальной безопасностиУкраины". Законом определены принципы государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны.

Среди основных национальных интересов Украины определены: интеграция Украины в европейское политическое, экономическое правовое пространство; членство в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора; развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами.