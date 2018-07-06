Министерство социальной политики Украины при поддержке Мирового Банка провели социологическое исследование на тему осведомленности населения о системе контроля при назначении и предоставлении социальной поддержки в Украине.

Его результаты были представлены в ходе круглого стола на тему социального инспектирования, состоявшегося в Киеве. В мероприятии приняли участие эксперты Минсоцполитики, Мирового банка, представители областных управлений социальной защиты со всей Украины. Они обсудили текущее состояние социального инспектирования, пути его совершенствования и создание современных механизмов контроля в процессе предоставления социальной поддержки.

В ходе социологического исследования большинство населения – 67,2% опрошенных – выразили отрицательное отношение к тем, кто умышленно предоставляет недостоверные данные с целью получения помощи от государства. При этом 18,2% относятся таким согражданам равнодушно, а еще 5,9% не осуждают или относятся с пониманием. Подавляющее большинство (67,4%) населения согласны с тем, что нужно привлекать к материальной ответственности лиц, которые преднамеренно скрывают или фальсифицируют данные для незаконного получения социальной помощи.

При этом значительное большинство населения (от 70 до 90%) одобряют действия, к которым может прибегать социальный инспектор для эффективного контроля над соблюдением законодательства в процессе предоставления социальной поддержки. А 40,7% опрошенных поддерживают создание независимой службы контроля в этой сфере.

Исследование проведено в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», который реализуется Министерством социальной политики Украины при содействии Мирового банка. Одна из его составляющих - создание эффективных механизмов контроля в процессе предоставления социальной поддержки.

Опрос охватывает 3005 домохозяйств и является репрезентативным для всего населения Украины.