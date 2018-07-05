Чернобыльцам повысят пенсии

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о возрождении Чернобыльской зоны и усилении социальной защиты участников ликвидации аварии на ЧАЭС.



Об этом в четверг, 5 июля, сообщает пресс-служба президента.



Отмечается, что правительство должно создать условия для развития и возрождения территорий после радиоактивного загрязнения, в том числе в рамках образованного Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.



Кроме того, правительству поручено урегулировать вопрос правового режима этой территории и рассмотреть целесообразность ограничений и запретов на осуществление видов деятельности в Чернобыльской зоне.

Также правительство должно решить вопрос повышения размера пенсий по инвалидности лицам из числа участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и пенсий в связи с потерей кормильца из числа участников ликвидации аварии на ЧАЭС.



Указ президента направлен и на совершенствование государственной политики в сфере обращения с радиоактивными отходами и преобразования объекта Укрытие в экологически безопасную систему.



Отметим, в октябре 2017 года минимальный размер выплат чернобыльцам I группы увеличился до 4138 гривен, II группы - 3702 гривен, III группы – 3267. В том же году чернобыльцам вернули право получения помощи на оздоровление.