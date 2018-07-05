Убитому около 35 лет, у него два ранения - оба в область груди

В центре Киева на улице Щусева найден труп мужчины с огнестрельными ранениями, сообщает пресс-служба полиции столицы.



Тело увидела прохожая, которая немедленно сообщила об этом в полицию. Гильза была обнаружена неподалеку.





На месте работают полицейские и кинологи со служебными собаками, решается вопрос об открытии уголовного дела.





Как сообщает "Информатор" со ссылкой на полицейских, убитым является их коллега. Жители соседнего дома говорят, что не знают этого мужчину и авто им также незнакомо. Известно, что убитому около 35 лет, у него два ранения - оба в область груди. По информации СМИ, мужчину обнаружили в автомобиле.

Отметим, 3 июля на улице Антоновича возле ресторана неизвестный выстрелил в мужчину. Позже он скончался.