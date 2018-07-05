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Освобождение заложников Кремля

Письмо Балух написал письмо украинцам: Я безгранично благодарен Богу

<span class="label red">Письмо</span> Балух написал письмо украинцам: Я безгранично благодарен Богу
Владимир Балух / Фото: crimeahrg.org

Узник Кремля признателен украинцам за поддержку

05.07.18 57
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Политзаключенный Владимир Балух написал письмо украинцам, которое опубликовала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Сотни тысяч крымчан заставляют молчать и ждать лучших времен, показательно наказывая тех, кто не способен согласиться на унижения. Моей благодарностью вам за украинскость пусть станет задокументированная и заверенная печатями правда о методах, которыми оккупанты расправляются с гражданами Украины в Крыму", - написал он.

В письме узник Кремля поблагодарил украинцев за поддержку.

"Большое спасибо всем за ваши письма и молитвы, за вашу поддержку меня лично, моей матери, моей семьи! Ваше искреннее участие в моей жизни это неоценимый клад, дарованный Богом почему-то именно мне. Я безгранично благодарен Богу, родителям и своему народу за то, что с рождения имею душу, расшитую красно-черными барвинками заботливыми руками родной мамочки! Спасибо за любовь, в которой я всю жизнь купаюсь, за генетический код, что дарит способность видеть истинную красоту, ценить ее, петь ей волшебным языком и понимать, что подлинность ее замешана исключительно на чести, достоинстве и правде", - отметил он.



Балух подчеркнул, что Россия держится на пропаганде, страхе и расправе с несогласными.

"Правда в том, что его (Кремля) власть на временно оккупированных территориях, как и на территории 1/7 части суши в целом, держится на тотальной лживой пропаганде и запугивании и жесткой расправе с несогласными… Правда в том, что больше, чем выстрелов пушек и пусков баллистических ракет, патологически лживый кремлевский режим боится одного слова правды", - написал Балух.



Он надеется, что еще один приговор против него поможет Украине "более достойно противостоять очередному посягательству на ее независимость".

В свою очередь Денисова в Facebook прокомментировала письмо Балуха, назвав его примером для борьбы за независимость Украины.

"Владимир, вы – борец! Ваша борьба – пример для всех нас, как нужно бороться за утверждение независимости Украины. И как нужно относиться к врагу, который ведет войну против нашего государства. Ваши слова вдохновляют нас на дальнейшую борьбу за вас и за всех остальных пленников Кремля. Ваше сердце бьется в сердце украинской вселенной, и наши сердца тоже бьются в унисон за правду и за свободу!" – написала Денисова.

Напомним, Владимира Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту - три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу.

6 декабря Балуху выдвинули обвинение по новой статье – якобы за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Активиста обвиняют в якобы избиении начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко. Балух заявляет, что это Ткаченко напал на него. Прокуратура просила для украинца по этому делу 4 годалишения свободы в колонии общего режима. 

5 июля 2018 года Оккупационный "Раздольненский районный суд" в Крыму приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. грн).

МИД назвал приговор Балуху расправой за патриотизм.

 

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