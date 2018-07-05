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На ярмарках Киева запретили продавать рыбу, мясо и колбасу

На ярмарках Киева запретили продавать рыбу, мясо и колбасу
Фото из открытых источников

Организаторы также должны обеспечить ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов

05.07.18 239
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На ярмарках Киева временно запретили продавать скоропортящиеся продукты, среди которых: мясная, рыбная и молочная продукция.

Соответствующее решение приняла Киевская городская государственная администрация, сообщает пресс-служба КГГА.

Временные ограничения касаются ярмарок, организованных коммунальными предприятиями, подчиненными профильному департаменту КГГА и районным госадминистрациям.

Отмечается, что под запрет попадает реализация мяса свежего, колбасных и мясных изделий, молока и молочных продуктов, рыбы свежей, мороженой, копченой, вяленой, а также продуктов питания, условия реализации которых требуют соблюдения температуры +6 градусов.

Кроме того, во время проведения ярмарок организаторы должны обеспечить ветеринарно-санитарную экспертизу. Продукты без наличия документов о прохождении экспертизы не могут быть допущены к реализации.

Отметим, в Украине участились случаи ботулизма. В большинстве случаев заражение происходило из-за употребления вяленой рыбы.

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