Журналист Асеев объявил голодовку в плену "ДНР"

Украинский журналист Станислав Асеев, которого уже более года удерживают в плену донецкие боевики, объявил голодовку.



Об этом сообщил его друг, экс-народный депутат Егор Фирсов в Facebook.



"Получил информацию о том, что украинский журналист Станислав Асеев, которого уже год держат в неволе боевики "ДНР" за его журналистскую деятельность, неделю назад начал голодовку. К такому решению его подтолкнуло плохое обращение. Стас содержится в сыром помещении, болеет, но не получает необходимых лекарств", - сообщил Фирсов.

Позже в комментарии для издания "Громадське" экс-депутат уточнил, что информацию получил из собственных источников. Также он уточнил требования Асеева - как минимум, подобающие условия содержания и лечение.



"А его требование "максимум" - это, конечно, его освободить. В последний месяц у него была температура, он кашляет. Я знаю, что лекарства ему давали только один раз", - сообщил Фирсов.



Он также отметил, что есть опасения, что Асеева могут начать кормить принудительно.



"Это даже не российская тюрьма, здесь что хотят, то и делают", - подчеркнул экс-депутат.

Напомним, журналист Станислав Асеев, писавший под всевдонимом Васин, пропал 2 июня 2017 года на территории, контролируемой боевиками ОРДО.

Асеев сотрудничал с рядом украинских СМИ: "Зеркало недели. Украина", "Український тиждень" и проектом Радио Свобода "Радио Донбасс.Реалии".

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