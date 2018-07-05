Wizz Air планирует новые рейсы из Киева в Париж и Брюссель

В системе бронирования рейсы из Киева в аэропорты Брюссель-Шарлеруа и Париж-Бове пока отсутствуют

Лоукостер Wizz Air в ближайшее время планирует открыть рейсы из Киева в аэропорты Брюссель-Шарлеруа и Париж-Бове.



Об этом говорится в сообщении компании.



"Наши новейшие добавленные направления Wizz из Киева включают: Дортмунд, Мемминген (Munich West), Брюссель-Шарлеруа, Париж-Бове и Копенгаген", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лоукостер Wizz Air открывает три новых маршрута из Киева

В то же время в системе бронирования рейсы из Киева в Брюссель-Шарлеруа и Париж-Бове пока отсутствуют, тогда как в Дортмунд и Мемминген (Munich West) компания летает уже несколько лет, а в Копенгаген - с августа 2017 года.

Ранее сообщалось, что Wizz Air разместит третий самолет на своей базе в Киеве и начнет полеты из столицы Украины в Лиссабон, Таллинн и Берлин, а из Харькова – в Катовице.