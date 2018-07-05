В Ивано-Франковске из-за обрушения балкона пострадала пенсионерка 1931 года рождения.
Инцидент произошел на улице Сечевых Стрельцов, 16 в 8.54 четверга, 5 июля, уточнили в областном управлении ГСЧС.
"Вместе с частью балкона упала на перекрытие балкона первого этажа женщина, которую в дальнейшем госпитализировали в областную клиническую больницу. Потерпевшей оказалась женщина 1931 года", - сообщили в пресс-службе.
Отметим, ранее в аварийной усадьбе художника Александра Мурашко в центре Киева обвалилась часть балкона. Обломки балкона упали на тротуар. В результате инцидента никто из прохожих не пострадал.