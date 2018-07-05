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Главная » Страна » НАТО пока не готово расширять партнерство с Украиной, – посол

НАТО пока не готово расширять партнерство с Украиной, – посол

НАТО пока не готово расширять партнерство с Украиной, – посол
Украина - НАТО / Фото: 112.ua

Альянс не планирует приглашать нас участвовать в программе для особых партнеров Enhance Opportunity Program

05.07.18 343
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Североатлантический альянс пока не готов пригласить Украину в программу для особых партнеров Enhance Opportunity Program.

Об этом заявил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко в интервью Укринформ.

По его словам, в этой программе сейчас участвуют пять стран и  безосновательно считать, что Украина в ближайшее время пополнит их число.

"Готово ли НАТО сейчас пригласить Украину в эту программу? Нет. Трехлетний пересмотр эффективности программы завершился полгода назад. Все пять участников, а это Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция, приглашены к участию в ее работе и в дальнейшем. Мы участвуем в переговорах по этому вопросу. Не думаю, что эта работа будет завершена к саммиту", - сказал Пристайко.

Пристайко отметил, что эта программа на сегодня позволяет объединить вокруг НАТО клуб ближайших партнеров, которые по разным причинам не являются союзниками, но готовы тесно взаимодействовать, часто в технических вопросах, в ходе совместных операций и учений.

"То есть чисто формально эта программа не является "прорывом" или даже механизмом евроатлантической интеграции. И хотя Украина с готовностью участвует во всех форматах взаимодействия, мы также должны ценить ту близость с Альянсом, которую дает нам статус Особого партнера, которым является наше государство для Альянса", - отметил посол.

Ранее стало известно, что Петр Порошенко приглашен на саммит НАТО.

Кроме того, на этом саммите, который состоится в Брюсселе,  Порошенко и Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сделают совместное заявление.

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