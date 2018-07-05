Между каникулами и досрочными выборами. Что означает демарш фракции БПП

Верховная Рада оказалась на пороге политического кризиса. Депутаты пошли на конфликт с главой государства в вопросе обновления ЦИК, пропрезидентская фракция покинула сессионный зал, а оставшиеся парламентарии сформировали ситуативное большинство. В причинах и последствиях происходящего разбирался Фокус

В четверг на пленарном заседании ожидалось рассмотрение вопроса увольнения членов ЦИК, полномочия которых уже закончились, и назначения обновленного состава комиссии. Был в этот день в парламенте и президент Петр Порошенко, о чем свидетельствовали автомобили Администрации президента, припаркованные у одного из подъездов Рады. Подтвердили Фокусу его присутствие и народные депутаты.

После принятия закона об упрощении таможенного контроля и обращения к институциям Европейского Союза об углублении сотрудничества, спикер Верховной Рады Андрей Парубий поставил на голосование вопрос включения в повестку дня законопроекта №6688 о противодействии угрозам информационной безопасности. Напомним, документ предлагает блокировать работу сайтов без решения суда. В зале не нашлось голосов, чтобы включить документ в повестку дня.

Следующим на голосование был вынесен вопрос обновления состава ЦИК. "Рейтинговое" голосование по этому вопросу показало, что в зале нет необходимого количества голосов. Решение поддержали только 189 народных депутатов. При этом "за" проголосовали лишь десять депутатов из "Народного фронта" (из 81). После этого фракция БПП отказалась участвовать в работе Рады, пока парламент не вернется к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.

"Мы требуем немедленно вернуться к рассмотрению вопроса обновления состава Центральной избирательной комиссии. До результативного голосования по данному вопросу мы считаем, что Верховная Рада не имеет никакого морального права рассматривать любые другие законопроекты", – заявил журналистам председатель фракции БПП Артур Герасимов.

В свою очередь представитель президента в парламенте Ирина Луценко уточнила, что фракция проголосует только за внесение изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде.

"Фракция БПП сможет единственный раз выйти на голосование, если будут рассмотрены изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", где будет рассматриваться и эта поправка (в норме об апелляции). В ином случае фракция отказывается от результативного голосования по любому другому вопросу", – сказала она журналистам.

После нескольких совещаний в кабинете спикера, в работе Рады был объявлен перерыв до 16:00.

Перед началом вечернего заседания Алексей Гончаренко, замглавы фракцииБПП, объяснил журналистам позицию коллег по фракции.

"Никаких аргументов, почему наши коллеги хотят сохранить Михаила Охендовского на должности, я не могу найти"

"У нас есть два вопроса, по которым наша фракция готова прийти проголосовать: Антикоррупционный суд и лишение депутатской неприкосновенности. Никаких аргументов, почему наши коллеги хотят сохранить Михаила Охендовского на должности, я не могу найти. В представлении президента есть представители всех парламентских фракций кроме Оппозиционного блока, потому что они предлагали все того же Охендовского. Президент сказал, что требует полного обновления. И вообще странно, почему НФ так переживает за Оппоблок", — сказал Алексей Гончаренко.

Депутат Леонид Емец ("Народный фронт") объяснил Фокусу, что его фракция отказывается поддерживать коллег из БПП, поскольку это противоречит рекомендациям Совета Европы.

"Совет Европы четко указал Украине, что ЦИК должна быть сформирована из всех парламентских фракций. Сегодня в представлении президента этого нет. Проголосовать с нарушением резолюции ПАСЕ, значит, во-первых, мы закрываем себе дорогу в Европу. Во-вторых, мы теряем возможность требовать продления санкций против России. И в третьих, мы рискуем получить санкции ПАСЕ и против Украины", – заявил Леонид Емец.

Ситуативное большинство

"На совещании в кабинете Парубия был Порошенко. Президент настаивал, чтобы парламент рассмотрел предоставленные кандидатуры в ЦИК. Как аргумент в ход пошли даже роспуск парламента и внеочередные выборы. Но его не услышали", – рассказал Фокусу один из депутатов от "Народного фронта".

Демарш фракции БПП, в составе которой 136 народных депутатов, теоретически должен означать выход из коалиции, что в свою очередь должно привести к роспуску парламента. В ответ на это остальные фракции начали сбор голосов за досрочное закрытие текущей сессии.

"На совещании в кабинете Парубия был Порошенко. Президент настаивал, чтобы парламент рассмотрел вопрос ЦИК, но его не услышали"

"Мы собираем максимально голоса, чтобы поднять вопрос о закрытии сессии. У нас осталась следующая неделя, а потом летние каникулы. На вечернее заседание объявлена максимальная мобилизация", – объяснял ситуацию Леонид Емец.

В результате на вечернем заседании собралось достаточное количество депутатов, чтобы продолжить работу без БПП. В первом чтении был принят закон об обеспечении официального опубликования законов Украины и других нормативно-правовых актов. Законопроект поддержали 240 депутатов. Фракция "Блок Петра Порошенко" дала 10 голосов (из 136 депутатов), "Народный фронт" – 77 (из 81), "Оппозиционный блок" – 34 (из 43), "Самопомич" – 20 (из 25), "Радикальная партия" – 20 (из 21), "Батькивщина" – 17 (из 20), группа "Видродження" – 22 (из 24), группа "Воля народа" – 9 (из 19), внефракционные – 31 (из 54).

Юрий Береза, заместитель председателя фракции "Народный фронт", рассказал Фокусу, что новое большинство является ситуативным, поэтому не стоит говорить о переформатировании коалиции.

"Я бы назвал его большинством здравого смысла, но не более того. Не представляю себя в одной коалиции с бывшими регионалами, но для работы Рады мы сейчас голосуем вместе", – сказал он.

Как уже сообщал Фокус, народные депутаты связывают переизбрание ЦИК с возможными досрочными выборами в Раду, на которых настаивает окружение президента.

"Главная задача этих выборов – перенести внимание в парламентскую плоскость, тем самым понизив градус президентской кампании. Если БПП все-таки выйдет из коалиции, тогда начнутся переговоры для формирования нового большинства, на это уйдет 30 дней. В любом случае можно твердо говорить, что парламент ушел в глубокий кризис", – рассказал Фокусу народный депутат Виктор Чумак (внефракционный).

Народный депутат Александр Бригинец (БПП) заявил изданию, что если некоторые члены фракции будут принимать участие в голосовании, будет подниматься вопрос об их дисциплине. При этом он не уточнил, какие санкции ждут несогласных.

"Все боятся досрочных выборов, будут они или нет — еще не ясно. Но такое поведение Рады только приближает их", – подчеркнул он.

Один из народных депутатов, близких к руководству фракции БПП, рассказал Фокусу, что в окружении президента делают ставку на мажоритарные округа. Готовит округа и "Народный фронт", но там пока не готовы к досрочным выборам.

"Народный фронт" еще не закончил с партией, которую создают Арсений Яценюк и Владимир Гройсман, поэтому нужно потянуть время хотя бы до осени"

"Все округа уже расписаны между ресурсными депутатами, как у БПП, так и у "фронтовиков". Формально они готовы провести досрочные выборы, но "Народный фронт" еще не закончил с партией, которую создают Арсений Яценюк совместно с Владимиром Гройсманом. Поэтому сейчас нужно потянуть время хотя бы до осени", – рассказал собеседник.

Напомним, в состав ЦИК входит 15 человек. Полномочия 12 из них закончились еще в июне 2014 года, а в феврале 2017-го к ним присоединился еще один – итого 13. 18 апреля парламентский комитет по правовой политике и правосудию поддержал представление президента об увольнении 13 членов ЦИК. Он также рекомендовал назначить 14 новых кандидатов. Президент Порошенко подписал представление 5 февраля, в список кандидатов вошли: Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукар, Михаил Вербенский – от БПП, Наталья Бернацкая, Ирина Ефремова, Леонтий Шипилов – от "Народного фронта", Татьяна Юзькова – от Радикальной партии, Евгений Радченко – от "Самопомочи", Андрей Евстигнеев – от "Батькивщины". Две кандидатуры выдвинули депутатские группы "Видродження" (Алла Басалаева) и "Воля народа" (Татьяна Слипачук).