В Харькове взорвали машину топ-менеджера крупной фабрики

В Харькове взорвали автомобиль, в результате происшествия никто из людей не пострадал.



Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.



Так, сегодня, 5 июля 2018 года, в 18:20 местная полиция получило сообщение о том, что в частном секторе во время движения взорвался автомобиль.



"На место выехала следственно-оперативная группа отдела и руководство главка областной полиции. Предварительно установлено, что взрывом повреждена задняя часть автомобиля "Ауди", - отмечают в пресс-службе.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений. Продолжается осмотр места происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.



В то же время местное издание Depo.ua сообщает со ссылкой на правоохранителей, что подорвали машину директора фармацевтической фабрики "Здоровье" Александра Доровского.

Отметим, сегодня в центре Киева на улице Щусева найден труп мужчины с огнестрельными ранениями.