Сутки на Донбассе: 26 обстрелов, 1 раненый

Наши военные уничтожили одного оккупанта

За прошедшие сутки, 05 июля, боевики 26 раз нарушили перемирие. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В очередной раз российские наемники совершили провокацию в районе разведения сторон в населенном пункте Станица Луганская, открыв огонь из стрелкового оружия.

На светлодарском направлении противник открывал прицельный огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Светлодарск и Новолуганское. Один военнослужащий был ранен.

На горловском и донецком направлениях враг проявил незначительную активность, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под обстрелы противника попали позиции в районе Пивденного и Авдеевки.

На мариупольском направлении в очередной раз наблюдалось большое количество вражеских провокаций. В районе населенных пунктов Широкино, Талаковка, Водяное российские наемники открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия, пытаясь заставить наших защитников открыть огонь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Горловкой наши военные отбили нападение вражеской ДРГ

По уточненным данным разведки на протяжении прошлых суток враг потерял одного оккупанта.

Напомним, 27 июня на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе была достигнута договоренность о начале нового перемирия с 1 июля.