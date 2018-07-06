В ЮАР львы съели охотников на носорогов

Браконьеры в заповедники попали не на тех животных

В заповеднике Сибуйя на юго-востоке ЮАР львы растерзали браконьеров, которые охотились за рогами носорогов. Об этом сообщил владелец заповедника Ник Фокс в Facebook.

По его словам, что группа людей, в которой было как минимум три человека, проникла на территорию заповедника в ночь на 2 июля. Они были вооружены винтовкой с глушителем, топором, кусачками и запасами продовольствия на нескольких дней. По мнению Фокса, все эти признаки указывают, что целью было убийство носорогов ради их рогов.

Утром того же дня сотрудник услышал лай сторожевой собаки и шум на участке, где живут львы. Он не обратил на это внимания, подумав, что пес отреагировал на хищников. На следующий день один из гидов обнаружил неподалеку от львов человеческие останки, винтовку и другие вещи.

Отмечается, что, вероятно, нарушители попали на территорию, где жили шесть львов, после чего некоторые из браконьеров, а возможно, и все, были убиты. Для расследования была вызвана полиция.

"На данный момент неясно, сколько именно браконьеров убито, но полиция продолжает расследование", - добавил Фокс.

Ранее во время сафари в провинции Лимпопо на северо-востоке Южной Африки дикий буйвол убил охотника, который перед этим застрелил его сородича.