На Ровенском полигоне погибли военные

В результате взрыва миномета погибли трое военных и еще девять получили ранения

На Ровенском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке погибли и получили ранения несколько военнослужащих. Об этом сообщает оперативное командование "Запад" на своей странице в Facebook.

"Во время проведения занятий по боевой подготовке в одной из воинских частей оперативного командования произошло событие, в результате чего погибли и получили ранения несколько военнослужащих", - говорится в сообщении.

В Минобороны сообщили, что три человека погибли и еще девять получили ранения различной степени тяжести в результате разрыва миномета.

"6 июля в 05.55 во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне произошло ЧП. По предварительным данным, в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм несовместимых с жизнью, еще девять получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Решением командующего Сухопутных войск ВСУбригадные тактические учения приостановлено. Назначено служебное расследование причин случившегося на огневой позиции.

Напомним, в апреле на полигоне возле Кривога Рога на гранате подорвались трое военнослужащих.