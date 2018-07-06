У главы Нафтогаза появился бронированный кадиллак, - СМИ

С целью предотвращения возможных угроз жизни для главы Нафтогаза Украины Андрея Коболева закупили бронированный автомобиль - Cadillac Escalade. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на источник в компании.

Автомобиль якобы был приобретен в июне и зарегистрирован на компанию ООО "УТН-Безопасность". Она косвенно (через ООО "Корпоративный фонд" Укртранснафта") принадлежит государственной" Укртранснафте ".

Ранее Коболев передвигался на автомобиле Toyota Highlander.

В Нафтогаз Украины не комментируют причин повышения мер безопасности своего руководителя.

Издание отмечает, что за три года управления госкомпанией Коболев получал неоднократные угрозы жизни и здоровью, а в 2015 году обстреляли его дом под Киевом.

В то же время источник утверждает, что текущее решение о повышении мер безопасности главы не связано с эпизодами прошлых лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генпрокуратура расследует огромные премии в Нафтогазе

"Нападения или угрозы, которые имели место в прошлом, не является релевантным для принятия вышеуказанного решения. Это решение имеет другую природу. Эта природа - анализ рисков в будущем", - говорит источник.

Напомним, Андрей Коболев возглавляет правление Нафтогаза Украины с 26 марта 2014 года.