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Видео Парубий анонсировал цифровую революцию в Раде

<span class="label red">Видео</span> Парубий анонсировал цифровую революцию в Раде
Андрей Парубий / Фото: Пресс-служба Верховной Рады

Депутатам собираются раздать специальные ID-карты

06.07.18 101
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В Верховной Раде планируют с 2019 года ввести электронные идентификационные карточки для народных депутатов в рамках реализации Стратегии электронного парламентаризма на 2018-2020 годы. Об этом сообщил спикер Андрей Парубий, передает пресс-служба парламента.

"Благодаря ID-карте народного депутата будет обеспечиваться контроль доступа народного депутата на заседания Верховной Рады и на заседания комитетов. Эта карточка будет также удостоверением народного депутата", - отметил спикер.

По его словам, введение ID-карт позволит побороть кнопкодавство в парламенте.

"Мы ставим цель, чтобы уже в следующем году мы испытали эту систему в тестовом режиме - и чтобы она полностью заработала в следующем году. Это будет революционное действие  для работы парламента", - заявил Парубий.

По словам, первого заместителя руководителя аппарата Владимира Слышинского, приоритетными задачами Стратегии являются автоматизация всех этапов законотворческого процесса: электронный документооборот, электронная цифровая подпись, персональный кабинет пользователя, корпоративный Интернет-портал для работы с электронными документами.

Напомним, только 164 народных депутата из 423 посетили все двенадцать пленарных заседаний Верховной Рады в июне. 

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