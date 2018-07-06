В Верховной Раде планируют с 2019 года ввести электронные идентификационные карточки для народных депутатов в рамках реализации Стратегии электронного парламентаризма на 2018-2020 годы. Об этом сообщил спикер Андрей Парубий, передает пресс-служба парламента.

"Благодаря ID-карте народного депутата будет обеспечиваться контроль доступа народного депутата на заседания Верховной Рады и на заседания комитетов. Эта карточка будет также удостоверением народного депутата", - отметил спикер.

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По его словам, введение ID-карт позволит побороть кнопкодавство в парламенте.

"Мы ставим цель, чтобы уже в следующем году мы испытали эту систему в тестовом режиме - и чтобы она полностью заработала в следующем году. Это будет революционное действие для работы парламента", - заявил Парубий.

По словам, первого заместителя руководителя аппарата Владимира Слышинского, приоритетными задачами Стратегии являются автоматизация всех этапов законотворческого процесса: электронный документооборот, электронная цифровая подпись, персональный кабинет пользователя, корпоративный Интернет-портал для работы с электронными документами.

.@AndriyParubiy : завдяки єдиній ID-картці народного депутата буде забезпечуватися контроль доступу народного депутата до приміщень Верховної Ради, контроль за персональним голосуванням, ця картка також буде і посвідченням для народного депутата➡️https://t.co/6ZHu9Iuhq4 pic.twitter.com/rGPrzSFkki — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 6 июля 2018 г.

Напомним, только 164 народных депутата из 423 посетили все двенадцать пленарных заседаний Верховной Рады в июне.