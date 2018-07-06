В Минобороны озвучили основную версию трагедии на Ровенском полигоне

Во время учений были нарушены меры безопасности

Основной версией гибели троих и ранения еще девятерых военных на Ровенском общевойсковом полигоне на данный момент считается нарушение правил безопасности во время проведения учений. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сейчас рассматривается несколько версий, которые привели к ЧП. Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений", - говорится в сообщении.

На место происшествия срочно отправлена оперативная группа во главе с заместителем министра обороны Украины.

Напомним, утром 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне произошло ЧП. По предварительным данным, в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм несовместимых с жизнью, еще девять получили ранения различной степени тяжести.