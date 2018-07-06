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Главная » Страна » Парубий надеется, что Рада обновит Центризбирком на следующей неделе

Парубий надеется, что Рада обновит Центризбирком на следующей неделе

Парубий надеется, что Рада обновит Центризбирком на следующей неделе
Андрей Парубий / Фото: kvedomosti.com

Спикер уверен, что планомерная работа парламента продолжится

06.07.18 16
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Верховная Рада может обновить состав Центральной избирательной комиссии на следующей неделе. Об этом сообщил во время брифинга спикер Андрей Парубий, передает 112 Украина.

"Сегодня мы провели совместное совещание, я встречался с главой фракции БПП, могу утверждать, что планомерная работа ВР будет и в дальнейшем продолжаться. И, конечно, могу сказать вам, что есть еще надежды на то, что вопрос ЦИК может быть решен на следующей неделе", - сказал Парубий.

По его словам, сейчас есть несколько вариантов решения ситуации с новым составом ЦИК.

"Когда, например, есть предложение переноса представления, - если это перенос и там будет хоть один новый человек, - значит опять полтора месяца спецпроверка. Поэтому некоторые из предложений, которые звучат на совещании, делают возможным рассмотрение на следующей неделе, некоторые делают его сомнительным, особенно если будут внесены другие кандидатуры", - рассказал спикер.

Напомним, в июне 2014 года завершился срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017 года - еще одного члена комиссии. 

23 января Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центризбиркома. В списке кандидатов присутствуют 14 фамилий, хотя вакантных мест в ЦИК всего 13.

5 июля Верховная Рада попыталась приступить к назначению новых челнов Центральной избирательной комиссии, но соответствующее предложение поддержали только 189 депутатов.

После этого фракция БПП в Верховной Раде отказалась голосовать за законопроекты до обновления состава Центризбиркома. 

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