Парубий надеется, что Рада обновит Центризбирком на следующей неделе

Верховная Рада может обновить состав Центральной избирательной комиссии на следующей неделе. Об этом сообщил во время брифинга спикер Андрей Парубий, передает 112 Украина.

"Сегодня мы провели совместное совещание, я встречался с главой фракции БПП, могу утверждать, что планомерная работа ВР будет и в дальнейшем продолжаться. И, конечно, могу сказать вам, что есть еще надежды на то, что вопрос ЦИК может быть решен на следующей неделе", - сказал Парубий.

По его словам, сейчас есть несколько вариантов решения ситуации с новым составом ЦИК.

"Когда, например, есть предложение переноса представления, - если это перенос и там будет хоть один новый человек, - значит опять полтора месяца спецпроверка. Поэтому некоторые из предложений, которые звучат на совещании, делают возможным рассмотрение на следующей неделе, некоторые делают его сомнительным, особенно если будут внесены другие кандидатуры", - рассказал спикер.

Напомним, в июне 2014 года завершился срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017 года - еще одного члена комиссии.

23 января Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центризбиркома. В списке кандидатов присутствуют 14 фамилий, хотя вакантных мест в ЦИК всего 13.

5 июля Верховная Рада попыталась приступить к назначению новых челнов Центральной избирательной комиссии, но соответствующее предложение поддержали только 189 депутатов.

После этого фракция БПП в Верховной Раде отказалась голосовать за законопроекты до обновления состава Центризбиркома.