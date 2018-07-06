Украинский "Искатель" отправился на поиски нефти и газа в Черном море

По данным ученых, запасы газа составляют на менее 40 млрд куб м газа на площади 7 тыс. кв. м

В пятницу, 6 июля 2018 года, в Одессе вышло в рейс единственное в Украине научно-исследовательское судно "Искатель", которое будет искать залежи нефти и газа на Северо-западном шельфе Черного моря. Об этом сообщил и.о. главы Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк в Facebook.

"Сейсморазведочные и геохимические работы будут осуществляться в течение 15-ти дней в пределах Килийского-Змеиного уступа и Крыловского прогиба, район работ - Северо-западный шельф Черного моря", - написал он.

По его словам, южный регион страны - наименее изученный, но при этом очень перспективный. На данный момент шельф Черного моря освоен только на 4%. По данным ученых, запасы газа составляют не менее 40 млрд куб м газа на площади 7 тыс. кв. м.

Напомним, по данным Госагентства энергоэффективности и энергосбережения, производя энергию из мусора, Украина может сэкономить до 1 млрд кубометров газа в год, а также решить проблему свалок.