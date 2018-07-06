Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » ГПУ отменила запрет на строительство музея Революции Достоинства

ГПУ отменила запрет на строительство музея Революции Достоинства

ГПУ отменила запрет на строительство музея Революции Достоинства
Проект здания музея / Фото: Громадське радіо

Прежнее постановление сочли незаконным

06.07.18 202
010

Генеральная прокуратура отменила запрет на проведение строительных работ на улице Институтской в Киеве, из-за чего оказалось невозможным начало строительства музея Революции Достоинства. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Постановлением заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской от 5 июля 2018 отменено постановление прокурора департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины от 27.06.2018 о запрете совершения действий как незаконное", - говорится в сообщении.

В ГПУ пояснили, что прокурор департамента спецрасследований вынес постановление о запрете на основании ст. 237 Уголовного процессуального кодекса Украины, которая определяет порядок проведения такого процессуального действия, как осмотр. 

"Однако в постановлении прокурора департамента специальных расследований о запрете совершения действий говорится о другом следственном действии - следственном эксперименте, порядок проведения которого регламентирован ст. 240 Уголовного процессуального кодекса Украины. Положения этой нормы уголовного процессуального закона не предусматривают возможности прокурора или следователя устанавливать любые запреты при проведении процессуального действия - следственного эксперимента", - говорится в сообщении.

В ГПУ подчеркнули, что отмена этого постановления не препятствует проведению следственного эксперимента в уголовном производстве.

Напомним, 14 сентября 2017 ода Киевсовет выделил земельный участокориентировочной площадью 1,22 га для строительства музея Революции Достоинства.

В феврале 208 года международное профессиональное жюри определило победителя конкурса проектов "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - музея Революции Достоинства".

4 июля директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло сообщил, что департамент спецрасследований Генпрокуратуры выдал предписание о запрете любого строительства, в том числе и здания музея, на улице Институтской в Киеве.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В ГПУ рассказали, когда можно будет начать строить музей Революции ДостоинстваГПУ запретила строить музей Революции Достоинства на ИнститутскойКиевлянам на три дня отключат воду
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4622
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58780
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6632
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 9144
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11425
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 14067
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 3915
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19758
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4117
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9415
  1. В Приднестровье происходят очень странные вещи 3042 / 3458
  2. Синоптики пророчат возвращение жаркого лета 2584 / 2859
  3. Между каникулами и досрочными выборами. Что означает демарш фракции БПП 1667 / 1795
  4. Оружие возмездия. Какие новые меры воздействия на должников получили банки 1664 / 1906
  5. В Египте раскопали "военную кухню" времен строительства пирамид 1102 / 1238
  6. Уровень тестостерона влияет на любовь мужчин к предметам роскоши, - ученые 1094 / 1327
  7. Вопрос увольнения Холодницкого решит комиссия прокуроров 1047 / 1168
  8. В Сумской области зверски избили переселенца за русский язык 1045 / 1192
  9. Белый дом требует выдачи российских граждан 996 / 1162
  10. В ЮАР львы съели охотников на носорогов 908 / 1047
  1. Оружие возмездия. Какие новые меры воздействия на должников получили банки 9 / 1906
  2. На вес золота. Как миграция и новые технологии меняют рынок труда в Украине 6 / 1310
  3. Окно возможностей. Почему возникли разногласия по авторству законопроекта о «едином таможенном окне» 6 / 252
  4. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 5 / 2425
  5. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 4 / 19758
  6. Синоптики пророчат возвращение жаркого лета 4 / 2859
  7. Вопрос увольнения Холодницкого решит комиссия прокуроров 4 / 1168
  8. Конституция Ирландии называет основной ролью женщины работу по дому 4 / 138
  9. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 3 / 4534
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.