ГПУ отменила запрет на строительство музея Революции Достоинства

Генеральная прокуратура отменила запрет на проведение строительных работ на улице Институтской в Киеве, из-за чего оказалось невозможным начало строительства музея Революции Достоинства. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Постановлением заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской от 5 июля 2018 отменено постановление прокурора департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины от 27.06.2018 о запрете совершения действий как незаконное", - говорится в сообщении.

В ГПУ пояснили, что прокурор департамента спецрасследований вынес постановление о запрете на основании ст. 237 Уголовного процессуального кодекса Украины, которая определяет порядок проведения такого процессуального действия, как осмотр.

"Однако в постановлении прокурора департамента специальных расследований о запрете совершения действий говорится о другом следственном действии - следственном эксперименте, порядок проведения которого регламентирован ст. 240 Уголовного процессуального кодекса Украины. Положения этой нормы уголовного процессуального закона не предусматривают возможности прокурора или следователя устанавливать любые запреты при проведении процессуального действия - следственного эксперимента", - говорится в сообщении.

В ГПУ подчеркнули, что отмена этого постановления не препятствует проведению следственного эксперимента в уголовном производстве.

Напомним, 14 сентября 2017 ода Киевсовет выделил земельный участокориентировочной площадью 1,22 га для строительства музея Революции Достоинства.

В феврале 208 года международное профессиональное жюри определило победителя конкурса проектов "Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - музея Революции Достоинства".

4 июля директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло сообщил, что департамент спецрасследований Генпрокуратуры выдал предписание о запрете любого строительства, в том числе и здания музея, на улице Институтской в Киеве.