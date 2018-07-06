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Главная » Страна » В Азербайджане задержали отправленные в Украину 260 кг наркотиков

В Азербайджане задержали отправленные в Украину 260 кг наркотиков

В Азербайджане задержали отправленные в Украину 260 кг наркотиков
Фото: interfax.az

Автомобиль перевозил 800 мешков карбоната натрия

06.07.18 39
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Таможенники Азербайджана пресекли попытку транзита наркотиков, которые были  отправлены из Ирана в Украину.

Об этом со ссылкой на Государственный таможенный комитет сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

Отмечается, наркотики перевозились в грузовом автомобиле Mercedes-Benz Axor, который был остановлен на таможенном пункте Астара.

"Автомобиль перевозил 800 мешков карбоната натрия, отправленного иранской компанией Mojtaba Shage Azar украинской компании LLC Lisintra. Рентген-осмотр вызвал подозрения в характере груза, после чего было решено провести кинологический осмотр. В ходе осмотра было обнаружено 25 полиэтиленовых пакетов с наркотиками общим весом 260 кг", - сообщают представители таможенного комитета.

За рулем грузовика находился гражданин Азербайджана Имамверди Агаев.

Эксперты уверены, что наркотики были произведены кустарно.

Отметим, по оценкам Минздрава, в Украине 346 тысяч человек употребляют инъекционные наркотики. Но наркозависимых значительно больше, если учесть другие формы наркотиков.

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