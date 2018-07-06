В Азербайджане задержали отправленные в Украину 260 кг наркотиков

Таможенники Азербайджана пресекли попытку транзита наркотиков, которые были отправлены из Ирана в Украину.



Об этом со ссылкой на Государственный таможенный комитет сообщает "Интерфакс-Азербайджан".



Отмечается, наркотики перевозились в грузовом автомобиле Mercedes-Benz Axor, который был остановлен на таможенном пункте Астара.

"Автомобиль перевозил 800 мешков карбоната натрия, отправленного иранской компанией Mojtaba Shage Azar украинской компании LLC Lisintra. Рентген-осмотр вызвал подозрения в характере груза, после чего было решено провести кинологический осмотр. В ходе осмотра было обнаружено 25 полиэтиленовых пакетов с наркотиками общим весом 260 кг", - сообщают представители таможенного комитета.



За рулем грузовика находился гражданин Азербайджана Имамверди Агаев.



Эксперты уверены, что наркотики были произведены кустарно.

Отметим, по оценкам Минздрава, в Украине 346 тысяч человек употребляют инъекционные наркотики. Но наркозависимых значительно больше, если учесть другие формы наркотиков.