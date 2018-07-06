Порошенко из-за трагедии в Ровенской области запретил применять минометы "Молот"

Президент Украины Петр Порошенко запретил применять на учениях минометы "Молот" до конца расследования трагедии в Ровенской области.



Об этом он сказал во время участия в торжествах по случаю 70-летия государственного предприятия "Завод 410" гражданской авиации в Киеве в пятницу, 6 июля.



"Даю поручение на учениях до завершения расследования указанные минометы не применять", - сказал президент.



Он также поручил министру обороны Степану Полтораку и начальнику Генштаба Виктору Муженко срочно разобраться с причинами трагедии.



"Господин министр обороны, генералу армии Полтораку, начальнику генштаба Украины, генералу армии Муженко я поручаю срочно разобраться с причинами указанной трагедии и к концу следующей недели мне доложить и принять исчерпывающие меры, чтобы мы не допускали их", - подчеркнул Порошенко.

"К сожалению, сегодня в 6 утра пришла очень печальная весть, - на Ровенском полигоне во время учений трое украинских военных погибли. Это очень большой болью отдается в сердце каждого из нас, и меня, как президента, как верховнокомандуещего, и каждого украинца. Я предлагаю почтить память погибших минутой молчания и пожелать выздоровления тем, кто ранен. Мы должны делать все, чтобы беречь жизнь каждого украинского воина", - сказал Порошенко.

Напомним, утром 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне произошло ЧП. По предварительным данным, в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм несовместимых с жизнью, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

Основной версией трагедии считается нарушение правил безопасности во время проведения учений.