Президент Украины Петр Порошенко передал Воздушным силам ВСУ восстановленный усилиями украинских специалистов самолет Ан-26.



Об этом в пятницу, 6 июля, сообщает пресс-служба главы государства.



Самолет передали во время торжественных мероприятий по случаю 70-летия "Завода 410" в Киеве.

Президент отметил, что Украина обладает всеми необходимыми качествами и гордится своими авиастроителями и авиаремонтниками.

Фото: president.gov.ua

"Пока страна строит самолеты и способна их восстанавливать и модернизировать, страна будет оставаться равной среди равных на высокотехнологичных рынках. Украина и авиастроительные, авиаремонтные предприятия остаются очень привилегированными партнерами для наших иностранных друзей. Строить и обслуживать, ремонтировать авиационную технику всегда было делом лучших", - отметил Петр Порошенко.

Фото: president.gov.ua

Самолет предназначен для проверки работы радиолокационного оборудования аэродромов, уточняет "Укринформ".



"Уверен, будут другие самолеты, отремонтированные и поднятые в небо профессионалами из 410-го завода. А в ходе реформирования оборонно-промышленного комплекса ваше предприятие будет стратегическим в авиационном кластере Укроборонпрома", - отметил Порошенко.





Он подчеркнул, что украинская армия уже имеет большое количество новых образцов вооружения, о которых всего три-четыре года назад могли только мечтать.

Отметим, ранее Ан-26 прошел капитальный ремонт, во время которого были полностью восстановлены все его системы.