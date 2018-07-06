В ночь на 9 июля метро будет работать на час дольше

Автобусы и троллейбусы тоже продлят работу

В ночь с 8 на 9 июля киевский метрополитен продлит работу на 1 час. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия.

Изменения в графике работы связано с тем, что в воскресенье в столице завершается фестиваль AtlasWeekend.

Кроме того, в метрополитене напомнили, что наземный общественный транспорт также будет работать на час дольше.

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Напомним, более 70% пассажиров столичного метро уже не пользуются жетонами.

В Киевской городской госадминистрации разработали новые виды проездных билетов, в связи с подорожанием проезда в общественном транспорте с 14 июля.

Так, с 14 июля стоимость проезда в городском транспорте Киева при оплате разово составит 8 гривен. Однако, при условии пользования проездным билетом или бесконтактной картой стоимость составит от 6,3 гривен.