В ночь на 9 июля метро будет работать на час дольше

В ночь с 8 на 9 июля киевский метрополитен продлит работу на 1 час. Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия.
Изменения в графике работы связано с тем, что в воскресенье в столице завершается фестиваль AtlasWeekend.
Кроме того, в метрополитене напомнили, что наземный общественный транспорт также будет работать на час дольше.
Напомним, более 70% пассажиров столичного метро уже не пользуются жетонами.
В Киевской городской госадминистрации разработали новые виды проездных билетов, в связи с подорожанием проезда в общественном транспорте с 14 июля.
Так, с 14 июля стоимость проезда в городском транспорте Киева при оплате разово составит 8 гривен. Однако, при условии пользования проездным билетом или бесконтактной картой стоимость составит от 6,3 гривен.