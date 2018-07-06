Прокуратура объявила новое подозрение Вышинскому

Главному редактору издания РИА Новости-Украина Кириллу Вышинскому, которого подозревают в государственной измене, выдвинули очередное подозрение - в незаконном хранении оружия.



Об этом сообщает 6 июля пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.



"Вышинскому сообщено о еще одном подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Украины ", - сообщила Сарган в Facebook.



Она отметила, что в ходе обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе Вышинского был найден и изъят пистолет, а также патроны к нему.



По результатам судебно-баллистической экспертизы, данный пистолет является огнестрельным оружием модели FN Browning M1906.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вышинский отказался от украинского гражданства и просит помощи у Путина

Напомним, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым 15 мая провели обыски в офисе РИА Новости-Украина в Киеве. В ходе расследования получены доказательства того, что информация, размещенная на интернет-ресурсе РИА Новости-Украина, содержит призывы, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.

СБУ подозревает Вышинского в ежемесячном получении 53 тысячи евро на проведение подрывной деятельности против Украины. Он якобы готовил материалы, оправдывающие аннексию Крыма, и в поддержку боевиков "ДНР" и "ЛНР".