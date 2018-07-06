Аваков презентовал послам G7 программу деокупации Донбасса

По словам министра МВД, нужно внести изменения в законы о "коллаборационизме" и "амнистии"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с послами стран G7 Стратегию деоккупации Донбасса, которая предусматривает привлечение миротворцев.



Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Стратегия деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" - это инструмент взаимодействия всех служб - Госпогранслужбы, ГСЧС, Нацгвардии и Нацполиции. Как действовать, когда мы будем возвращать под контроль свои территории, как предоставлять нашим гражданам весь сервис и обеспечивать права. План предусматривает привлечение лишь двух тысяч миротворцев, которые будут мониторить границу и участвовать в отдельных полицейских миссиях", - сказал Аваков.

Министр отметил, что в Стратегии идет речь не только о возвращении территорий под контроль Украины, но и о проведении активной контрпропаганды и борьбы за благосклонность людей.

"Мы предлагаем механизм "малых шагов", когда Украина в первую очередь демонстрирует качество жизни и уважение к человеку на уже освобожденных территориях. Это механизм контрпропаганды, который также должен работать, это борьба за умы людей, которых задурила российская пропаганда. Реализация такого плана возможна только при поддержке международных партнеров и желании самой Украины, а Россия-агрессор должна принять эти правила", - заявил Аваков.

Он добавил, что очень важно подготовить закон о коллаборационизме и амнистии. А также в украинском обществе должна пройти дискуссия касательно того, кто будет иметь право на амнистию.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе на основании Минских соглашений исчерпали свой потенциал и сейчас только способствуют дальнейшему "замораживанию" конфликта.