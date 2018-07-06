Заседание Украина-НАТО на саммите в Брюсселе не состоится, – Климпуш-Цинцадзе

Венгрия продолжает блокировать проведения комиссии Украина – НАТО на высшем уровне. Именно по этой причине заседание не будет проведено в рамках саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля.



Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает "Интерфакс-Украина".



"К сожалению, заседание комиссии Украина – НАТО на уровне глав государств и правительств не будет проведено во время заседания саммита", - заявила она.

Она также добавила, что, скорее всего, в ближайшее время заседание комиссии Украина – НАТО на высшем уровне провести не удастся из-за Венгрии.



Кроме того, она сообщила, что в рамках саммита будет проходить заседание Украина – Грузия – НАТО, во время которого будет проведена предметная дискуссия со странами – членами альянса по противодействию угрозам.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Брюсселе намерен блокировать любое решение по результатам встречи с Украиной и Грузией.