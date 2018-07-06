Белые пятна украинской армии. Чего не хватает вооруженным силам страны

"Белая книга" Минобороны – ежегодный отчет о деятельности ведомства – позволяет проследить за реформированием вооруженных сил Украины за последние годы и сделать выводы об уровне их боеготовности

Кадры решают все

По сравнению с данными последней предвоенной "Белой книги" за 2013 год, бросается в глаза резкое изменение численности вооруженных сил Украины (ВСУ). С 2010 по 2013 год кадровый состав армии неуклонно сокращался. Восемь лет назад численность ВСУ составляла 150 тыс. военных и 50 тыс. гражданских служащих. В 2013 году ВСУ были сокращены до исторического минимума – в них остались 44,6 тыс. гражданских человек и 120,9 тыс. военнослужащих. В таком усеченном состоянии украинская армия и встретила аннексию Крыма, а также начало войны на Донбассе.

"Накопленное количество резервистов позволяет в кратчайшие сроки укомплектовать 100% боевых воинских частей до полных штатов"

После начала интервенции РФ были приняты срочные меры по увеличению численности ВСУ. Уже в 2014 году численность украинской армии составила 46 тыс. гражданских лиц и 204 тыс. военнослужащих. Последние четыре года эти показатели не менялись.

Помимо действующих военных, украинская армия может рассчитывать на 140 тыс. резервистов, значительная часть которых была призвана в рамках шести волн частичной мобилизации, проведенных в 2014 – 2015 годах. По данным "Белой книги-2017", численность резерва из года в год росла. Если в 2014 г. кадровый резерв составлял 2 тыс. человек, то в 2015 году – уже 51 тыс., а в 2016-м – 130 тыс. военнослужащих. "Накопленное количество резервистов позволяет в кратчайшие сроки укомплектовать 100% боевых воинских частей до полных штатов", – говорится в отчете.

Тяжело в учениях

Учиться военному делу на практике в украинской армии стали больше. Если взять наиболее многочисленные сухопутные войска, то в 2016 году механизированные и танковые подразделения провели 15 бригадных и 99 батальонных тактических учений, в 2017 – 26 бригадных и 111 батальонных тактических учений.

Впрочем, далеко не везде картина столь оптимистична. Например, ни в 2016-м, ни в 2017 году украинские военные так и не смогли выполнить программу по прыжкам с парашютом. В позапрошлом году соответствующие планы были выполнены на 54,5% , а в прошлом – на 63%.



Серьезнее в наших войсках начали относиться и к подготовке резервистов. Если в 2016 году военные сборы прошли 10 тыс. военнослужащих запаса, то в 2017 году – уже 18 тыс.

Денежное движение

Увеличение численности ВСУ, а также повышение интенсивности боевой подготовки требует надлежащего финансирования. В предвоенном 2013 году армия получила 15,2 млрд грн, из которых 12,5 млрд пошло на ее содержание, а всего 2,7 млрд – на боевую подготовку и закупку новой техники.

Согласно международной практике, лишь 50% военного бюджета должно идти на содержание армии

С такими раскладами совершенно неудивительно, что ВСУ оказались не готовы к войне. В 2014 году ситуация, если учесть обвал курса гривны и высокую инфляцию, несколько улучшилась – армия получила 27 млрд гривен из которых 4,2 млрд пошли на закупку новой техники.

С того времени финансирование ВСУ только увеличивается: почти 50 млрд грн в 2015 году, в 2016 году – 58 млрд, а в 2017 году – 72,1 млрд. Однако, как отмечается в "Белой книге-2017", доля средств, которые идут на развитие и боевую подготовку армии, сравнительно невелика. В прошлом году на содержание ВСУ понадобилось 72,4% военного бюджета; 3,8% были направлены на боевую подготовку военнослужащих, 23,8% – на закупку и модернизацию вооружений. При этом, согласно международной практике, лишь 50% военного бюджета должно идти на содержание, 20% – на подготовку войск и 30% – на приобретение новой техники.

Крепка ли броня

Тем не менее, даже при таком дисбалансе, ВСУ за последние четыре года сумели пополнить свои арсеналы новым оружием. По данным "Белой книги-2017", наиболее активно в 2014-2017 годах украинская армия оснащалась бронетехникой, стрелковым и артиллерийским вооружением, а также различной колесной техникой.

Так, с 2014-го по 2017 год, в распоряжение ВСУ поступили 64 модернизированных самолета и вертолета, более 150 единиц различной бронетехники, 670 артиллерийских систем, около 1300 единиц стрелкового оружия, а также более 1300 единиц автомобильной техники.

Обращают на себя внимание крайне низкие темпы развития военно-морских сил

В то же время обращают на себя внимание крайне низкие темпы развития военно-морских сил. Как уже сообщал Фокус, после аннексии Крыма, Украина потеряла почти 80% своего флота. Поэтому армия остро нуждается в новых кораблях, особенно на фоне растущей напряженности в акватории Азовского моря. Но только в 2017 году государственным оборонным заказом была предусмотрена закупка 4 малых бронированных артиллерийских катеров. Во все предыдущие военные годы пополнение военно-морского флота не предусматривалось.

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Несмотря на полученный боевой опыт, а также определенные успехи в реформировании и развитии, зарубежные эксперты достаточно скептически оценивают общий уровень украинской армии. В частности, зимой 2018 года британский офицер и военный эксперт Гленн Грант, работавший в Украине с 2010 года, опубликовал текст, в котором достаточно критически оценивает возможности ВСУ, а также способности украинского военного руководства. По мнению Гранта, ВСУ каждый день совершенствуются, но пока украинская армия "не является одной из лучших в Европе, поскольку имеет существенные организационные недостатки". "Армия слаба с точки зрения подготовки старших командиров и штабов, отстает в плане обмена информацией, имеет плохую логистику и медицинское обеспечение", – утверждает Грант.

Британский эксперт приходит к выводу, что стратегически Россия имеет преимущество над Украиной, поскольку, благодаря Минским соглашениям, сумела добиться концентрации значительного количества украинских войск на Донбассе. "Военные позиции украинской армии на Донбассе постоянно рискуют попасть в окружение, которое является типичным стратегическим маневром России. Российские войска регулярно отрабатывают эту тактику во время учений", – предупреждает Грант.