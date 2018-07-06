"Душ раз в неделю": пресс-секретарь Савченко рассказала, как та "сидит" в СИЗО

К Надежде Савченко в следственный изолятор пришла на свидание ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко. Об этом она написала на своей странице в Facebook.



"Впервые была на свидании у Надежды. Условия содержания (напоминаю, что данное СИЗО не законное): душ раз в неделю; на днях, впервые за 4 месяца, к Надежде посадили девушку; извиняюсь, что такое пишу, но не могу не сказать про уборную - кнопка сливного бачка находится извне, и каждый раз заключенный человек должен стучать в двери конвоя, чтобы ее нажали и слили воду - совок в действии", - написала она.

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Кроме того, Проторченко отметила, что Савченко остается лидером ЧП "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".



Также они обсудили два законопроекта, автором которых является нардеп. Татьяна Проторченко намерена вносить их на рассмотрение.

Напомним, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с Надежды Савченко.

23 марта Шевченковский районный суд Киева постановил взять ее под стражу на два месяца. Ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛРН", сговор с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговорам об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.

22 июня Шевченковский райсуд Киева оставил под стражей Надежду Савченко