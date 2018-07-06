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Главная » Страна » Сущенко хочет обратиться к публичным политикам
Освобождение заложников Кремля

Сущенко хочет обратиться к публичным политикам

Сущенко хочет обратиться к публичным политикам
Роман Сущенко / Фото: РИА Новости

Обращение будет посвящено ситуации, сложившейся в обсуждении возможности обмена заключенными между РФ и Украиной

06.07.18 17
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Общественный защитник незаконно осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин и консул Геннадий Брескаленко посетят его на следующей неделе.

Об этом сообщает Укринформу.

"Геннадий Брескаленко пойдет в СИЗО к Роману Сущенко 9 июля. Я сам, согласно состоявшейся накануне жеребьевке, пойду к нему 12 июля", - отметил Фейгин.

По его словам, Сущенко собирается написать обращение к некоторым публичным политикам. Оно будет посвящено нынешней ситуации, сложившейся в обсуждении возможности обмена заключенными между Россией и Украиной, и главное – позиции Кремля по этому вопросу. "Мы с Романом должны подробно обсудить этот вопрос", - подытожил защитник.

Напомним, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 5 июня была подана жалоба на вынесенный приговор.

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