Питьевое водоснабжение в Украине под угрозой, - Киевводоканал

Централизованная подача воды в дома киевлян может резко прекратиться по причине отсутствия хлора для обеззараживания в запасах у предприятия "Киевводоканал".
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
В середине июня предприятие химической отрасли "Днепразот", которое производит жидкий хлор, который используют водоканалы для обеззараживания питьевой воды, предупредил об остановке производства.
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"На некоторых предприятиях остатков хлора осталось от недели до 20 дней… К сожалению, до сих пор "Днепроазот" не восстановил свою работу. Остатки хлора, которые были на момент его остановки, реализованы полностью", - говорится в сообщении.
О такой ситуации сообщили правительство и Совет национальной безопасности и обороны - их попросили вмешаться и решить вопрос с поставкой хлора.
В "Киевводоканале" заявили, что если завод "Днепразот" срочно не возобновит работу, то уже в начале следующей недели (9 июля) в некоторых регионах Украины может быть значительно ограничена подача воды в централизованную водопроводную сеть, а в некоторых регионах - полностью прекращена.
Напомним, в Киеве задержали чиновника ЧАО "Киевводоканал" и двух его "помощников" за вымогательство взятки на общую сумму 173 тыс. грн.