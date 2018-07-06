Питьевое водоснабжение в Украине под угрозой, - Киевводоканал

Централизованная подача воды в дома киевлян может резко прекратиться по причине отсутствия хлора для обеззараживания в запасах у предприятия "Киевводоканал".

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В середине июня предприятие химической отрасли "Днепразот", которое производит жидкий хлор, который используют водоканалы для обеззараживания питьевой воды, предупредил об остановке производства.

"На некоторых предприятиях остатков хлора осталось от недели до 20 дней… К сожалению, до сих пор "Днепроазот" не восстановил свою работу. Остатки хлора, которые были на момент его остановки, реализованы полностью", - говорится в сообщении.

О такой ситуации сообщили правительство и Совет национальной безопасности и обороны - их попросили вмешаться и решить вопрос с поставкой хлора.

В "Киевводоканале" заявили, что если завод "Днепразот" срочно не возобновит работу, то уже в начале следующей недели (9 июля) в некоторых регионах Украины может быть значительно ограничена подача воды в централизованную водопроводную сеть, а в некоторых регионах - полностью прекращена.

Напомним, в Киеве задержали чиновника ЧАО "Киевводоканал" и двух его "помощников" за вымогательство взятки на общую сумму 173 тыс. грн.