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Главная » Страна » Оккупанты на Донбассе 30 раз нарушили режим тишины
Ситуация на Донбассе

Оккупанты на Донбассе 30 раз нарушили режим тишины

Оккупанты на Донбассе 30 раз нарушили режим тишины
Фото: facebook.com/ato.news

Один украинский военный ранен

07.07.18 17
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За прошедшие сутки, 6 июля, оккупанты нарушали перемирие почти на всей линии соприкосновения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Террористы вели огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовали вооружение БМП и противотанковые управляемые ракеты. Оккупанты 30 раз обстреливали позиции ВСУ.

"Подразделения Объединенных сил устойчиво удерживают занимаемые рубежи, неуклонно придерживаются режима прекращения огня и не поддаются на провокации врага", – отметили в штабе.

На луганском направлении в районе Крымского боевики использовать гранатометы и стрелковое оружие. На Попаснянском и Светлодарском направлениях оккупационные войска открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Екатериновка, Светлодарск и Новолуганское.

На горловском направлении оккупанты открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов Южное и Новгородское.

На донецком направлении боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали прицельный огонь по защитникам Троицкого, Авдеевки, Новоселовки Второй, Новотроицкого и Каменки. А в районе Красногоровки в результате снайперского огня один украинский военнослужащий  получил ранение.

Больше всего вражеских обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении. 12 раз российские оккупанты пытались заставить силы ООС открыть огонь в ответ. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, они открывали огонь в районе населенных пунктов Богдановка, Водяное, Лебединское.

Кроме этого, защитников Широкино обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами и из 82-мм миномета.

В течение текущих суток боевики уже два раза открывался огонь по нашим позициям. Провокации с применением стрелкового оружия зафиксированы на луганском и мариупольском направлениях. Огневому воздействию подверглись позиции ООС возле Нового Айдара и Широкино. За текущие сутки потерь среди защитников Украины нет.

По данным разведки, на протяжении прошлых суток два оккупанта были уничтожены.

Напомним, 27 июня на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе была достигнута договоренность о начале нового перемирия с 1 июля. 

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