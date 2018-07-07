В Украине подсчитали ромов

В 2018 году в полицию поступила информация о шести нападениях на ромов

В Украине проживает больше 100 тысяч представителей цыганской национальности.



Об этом сообщил глава НПУ Сергей Князев, пишет пресс-служба МВД в пятницу, 6 июля.



Речь идет о тех ромах, которые живут именно в лагерях. Всего установлено около 3100 таких компактных мест проживания.

По словам Князева, в 2018 году в полицию поступила информация о шести нападениях на ромов: три - в Киеве, два - во Львовской области и еще одно - в Тернопольской.



Отмечается, что в настоящее время в полиции зарегистрировано девять уголовных производств, из которых четыре - по фактам хулиганских действий, три - по признакам нарушения равноправия граждан, одно - за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, а также одно производство - по факту умышленного убийства.

Ранее сообщалось, что в Украине около 5 тысяч ромов ведут кочевой образ жизни. Об этом рассказала вице-президент Международного благотворительного фонда "Чирикли" Зола Кондур.