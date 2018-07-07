В Киеве закроют на реконструкцию Парковую дорогу

В Киеве с 15 июля начнутся работы по реконструкции Парковой дороги.
На время проведения работ движение транспорта будет перекрыто, сообщает Киевавтодор в Facebook.
"С 15 июля планируется начать работы по реконструкции Парковой дороги. Работы будут выполняться в три этапа с полным закрытием движения на соответствующем участке. Во время ремонтных работ прямой проезд от ул. Михаила Грушевского до аллеи Героев Крут будет невозможен", - сообщают представители предприятия.
Дополнительная информация о том, когда будут начинаться работы на конкретных участках, будет обнародована позже, отмечают в Киевавтодоре.
Ранее сообщалось, что власти передумали расширять Парковую дорогу в Киеве.