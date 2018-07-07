В ОБСЕ призвали ВР пересмотреть законопроект о блокировке сайтов

В ОБСЕ вызвал озабоченность законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере".
Об этом говорится в заявлении представителя Организации по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, опубликованном на сайте ОБСЕ.
В организации призвали законодателей основательно пересмотреть текст законопроекта и сбалансировать проблемы безопасности с правом граждан на свободное выражение и свободные СМИ.
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"Хотя я разделяю проблемы национальной безопасности Украины, проект законопроекта должен иметь под собой конкретные и четкие меры, направленные на защиту принципов прозрачности и пропорциональности... распространения онлайн-контента в Украине", - сказал представитель ОБСЕ.
Дезира считает, что законопроект может поставить под угрозу свободный доступ к информации в Интернете.
Отметим, ранее комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействия угрозам нацбезопасности в информационной сфере (№6688).