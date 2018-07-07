Жители Крыма обнародовали фотографии находящегося в крайне запущенном состоянии футбольного поля Детского юношеского центра в Ялте.
Соответствующие снимки опубликовала на своей странице в Facebook местная жительница Илона Карачан.
Фото: facebook.com/illona.karacan
"Так выглядит, сегодня, футбольное поле Детского юношеского центра в Ялте, в эпоху её нахождения в стране мировых мундиалей", – пишет Карачан.
Фото: facebook.com/illona.karacan
На опубликованных снимках можно увидеть табличку с предупреждением о том, что поле находится в аварийном состоянии, а также испорченное и ободранное покрытие.
Ранее сообщалось, что оккупанты хотят построить в Крыму новую железную дорогу Керчь-Симферополь.