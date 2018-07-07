Контрразведка задержала бойца ВСУ, ранее воевавшего за "ДНР"

Мужчина заключил контракт на прохождение военной службы в одной из воинских частей, которая вовлечена в ООС

Украинская контрразведка задержала военного ВСУ, который ранее воевал на стороне так называемой "ДНР".

Об этом сообщает пресс-центр ООС в субботу, 7 июля.



Отмечается, что задержан житель Херсонской области, который в 2014 году присоединился к боевикам и поступил на службу в штаб "ДНР" в городе Часов Яр.



Но в июле 2014 года с началом освобождения украинских городов Донбасса задержанный покинул службу в "ополчении Новороссии" и вернулся в Херсонскую область.

Чтобы избежать наказания мужчина заключил контракт на прохождение военной службы в одной из воинских частей, которая вовлечена в ООС.



6 июля 2018 года материалы о противоправной деятельности указанного лица переданы в Бахмутский отдел полиции в Донецкой области с целью открытия уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Напомним, 27 апреля, суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы гражданина РФ Эдуарда Якубовского, который возглавляет так называемый "верховный суд ДНР".