В Одессе зоозащитники устроили акцию протеста около дельфинария Nemo. Об этом сообщает UaAnimals в Facebook.



Митингующие призывали прохожих на улице бойкотировать издевательства над животными.

Фото: facebook.com/UAnimals.official

Активисты также требуют от властей полного запрета дельфинариев в Украине.

"UAnimals и ОО Общественный совет зоозащитников Одессы обращаются к властям с призывом на законодательном уровне запретить дельфинарии. Свободным животным не место в консервной банке, где пищу дают за выполнение трюков, а химикаты травят организм", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/UAnimals.official

Отмечается, что акции в поддержку зоозащитников одновременно прошли в Киеве и Харькове.



Ранее Фокус писал, что киевский дельфинарий Nemo закрыли в октябре 2017 года.



