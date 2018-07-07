В Одессе зоозащитники устроили акцию протеста около дельфинария Nemo. Об этом сообщает UaAnimals в Facebook.
Митингующие призывали прохожих на улице бойкотировать издевательства над животными.
Фото: facebook.com/UAnimals.official
Активисты также требуют от властей полного запрета дельфинариев в Украине.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд арестовал киевский дельфинарий "Немо"
"UAnimals и ОО Общественный совет зоозащитников Одессы обращаются к властям с призывом на законодательном уровне запретить дельфинарии. Свободным животным не место в консервной банке, где пищу дают за выполнение трюков, а химикаты травят организм", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/UAnimals.official
Отмечается, что акции в поддержку зоозащитников одновременно прошли в Киеве и Харькове.
Ранее Фокус писал, что киевский дельфинарий Nemo закрыли в октябре 2017 года.