На Южно-Украинской АЭС предотвращена техногенная катастрофа, - СБУ

СБУ заблокировала использование некачественного оборудования на Южно-Украинской АЭС, что могло стать причиной техногенной катастрофы.



Об этом в субботу, 7 июля, сообщается на сайте пресс-центра СБУ.



В сообщении говорится, что оперативники спецслужбы установили, что "должностные лица предприятия создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на Южно-Украинской АЭС".



"Следствием задокументировало, что чиновники сознательно закупили контрафактное электрооборудование для систем важных для безопасности функционирования атомной электростанции", - говорится в сообщении.

В ходе расследования обнаружен факт поставки и установки силового кабеля электропитания. Его использование не предусмотрено действующими нормами, правилами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности.



"Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, ГП НАЭК Энергоатом и руководство ОП Южно-Украинская АЭС предпринимают безотлагательные меры относительно демонтажа и замены контрафактного оборудования", - сообщает СБУ.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершения преступления для привлечения всех виновных лиц к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что атомная электростанция в соседней с Литвой Беларуси может быть ядерной угрозой. Такое опасение высказала президент Литовской Республики Даля Грибаускайте.