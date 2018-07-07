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Главная » Страна » На Южно-Украинской АЭС предотвращена техногенная катастрофа, - СБУ

На Южно-Украинской АЭС предотвращена техногенная катастрофа, - СБУ

На Южно-Украинской АЭС предотвращена техногенная катастрофа, - СБУ
Фото: atom.gov.ua

Чиновники сознательно закупили контрафактное электрооборудование для систем важных для безопасности функционирования атомной электростанции

07.07.18 97
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СБУ заблокировала использование некачественного оборудования на Южно-Украинской АЭС, что могло стать причиной техногенной катастрофы.

Об этом в субботу, 7 июля, сообщается на сайте пресс-центра СБУ.

В сообщении говорится, что оперативники спецслужбы установили, что "должностные лица предприятия создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на Южно-Украинской АЭС".

"Следствием задокументировало, что чиновники сознательно закупили контрафактное электрооборудование для систем важных для безопасности функционирования атомной электростанции", - говорится в сообщении.

В ходе расследования обнаружен факт поставки и установки силового кабеля электропитания. Его использование не предусмотрено действующими нормами, правилами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности.

"Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, ГП НАЭК Энергоатом и руководство ОП Южно-Украинская АЭС предпринимают безотлагательные меры относительно демонтажа и замены контрафактного оборудования", - сообщает СБУ.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершения преступления для привлечения всех виновных лиц к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что атомная электростанция в соседней с Литвой Беларуси может быть ядерной угрозой. Такое опасение высказала президент Литовской Республики Даля Грибаускайте.

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